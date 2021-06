Amb l’arribada de la temporada d’estiu, els responsables de l’àrea de Platges de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries han treballat per adaptar les platges del municipi, concretament d’Empuriabrava, a la mobilitat reduïda. Destaca la instal·lació d’una barana per accedir a l’aigua per a persones amb mobilitat reduïda. De fet, ja es disposen de dues cadires amfíbies, la passarel·la i una pèrgola, a més de la incorporació, enguany, d’aquesta barana. En aquest sentit, en temes d’accessibilitat, s’hi han afegit lavabos adaptats, a més d’aparcaments i accessos per a persones amb mobilitat reduïda.

«Tenim molt bon retorn, ara per ara», explica el regidor de Platges del consistori castelloní, Joan Basí (CUP). Hi ha una gran quantitat de banyistes que, a l’estiu, escullen les platges d’Empuriabrava i hi havia reclamacions per part d’usuaris amb mobilitat reduïda que tenien problemes per accedir a l’aigua.

D’altra banda, la setmana passada van començar els treballs per arranjar el carril bici del parc del Trabuc de la marina d’Empuriabrava. Per tal que sigui més transitable, s’ha netejat i s’hi ha posat sauló.