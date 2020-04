Es confirma el primer cas de coronavirus a la Residència Toribi Duran de Castelló

La Residència Toribi Duran - Fundació privada Hospital de Santa Llúcia, de Castelló d'Empúries, ha registrat el primer cas de coronavirus. Es tracta d'una persona gran, de 84 anys, amb patologies respiratòries prèvies, que havia tornat de l'hospital per a rebre cures pal·liatives i que ha mort el matí de dijous 2 d'abril.

Segons ha explicat el president de la fundació privada Santa Llúcia i alcalde de Castelló d'Empúries, Salvi Güell, l'home va estar ingressat al Centre Sociosanitari Bernat Jaume per patologies prèvies i, a l'inici del confinament "va ser retornat a la residència de Castelló d'Empúries, per a rebre tractament pal·liatiu. Aquí, per prevenció, ja se'l va mantenir confinat en una habitació". A causa de l'agreujament de la seva malaltia, es va traslladar a l'hospital però el van retornar a la residència, malgrat que "el pacient va donar positiu de coronavirus". Tot i això, explica Güell, va ser traslladat a la residència perquè "els protocols determinen que en cas de no poder actuar per la millora del pacient, aquest s'ha de confinar a casa", i en aquest cas, casa seva era la residència Toribi Duran.

La informació del resultat del test per coronavirus es va comunicar a la Residència, on es van extremar les mesures de prevenció. De fet, el centre castelloní ja havia pres mesures per evitar contagis abans de l'estat d'alarma. Els 116 residents i els treballadors s'havien repartit en 9 grups o sectors que no han interactuat entre si, amb l'objectiu que, si es detectava un positiu en un dels grups, els altres 8 no es veiessin afectats.

Durant el dimecres, la Residència Toribi Durant va comunicar el cas a les 116 famílies dels residents, i se'ls va donar l'opció d'anar a buscar els seus familiars, amb el requisit de fer el test de coronavirus prèvia sortida i obtenir negatiu. Fins ara, 7 famílies s'han acollit a l'opció de portar els seus familiars al domicili particular.

Desinfeccions regulars

Una de les zones on CENET, l'empresa de neteja del municipi, incideix amb els equips de desinfecció són els entorns i interior de la residència. Les tasques de desinfecció es realitzen amb diferents vehicles que disposen de grups de pressió aplicant una solució d'hipoclorit sòdic al 0,1% que equival a 20 ml de lleixiu per litre d'aigua. Aquestes tasques es porten a terme seguint els protocols i les instruccions dictades per diferents administracions.