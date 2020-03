Castelló d'Empúries demana fer un ús responsable de les zones d'aportació de residus

S'ha iniciat una desinfecció de les zones viàries on hi ha més trànsit de persones

S'ha iniciat una desinfecció de les zones viàries on hi ha més trànsit de persones AJ CASTELLÓ D'EMPÚRIES

Des del Departament de Medi Ambient de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries es fa una crida als ciutadans i ciutadanes de Castelló d'Empúries a fer un ús responsable de les àrees d'aportació de residus. Aquests dies s'han trobat voluminosos, mobles i trastos fora els contenidors. D'aquesta manera els treballadors de l'empresa de neteja del municipi, Cenet, es veuen molt més exposats en la recollida d'aquest tipus de residus perquè han de manipular-los manualment, no poden fer-ho des de la cabina com es faria si els residus anessin dins el contenidor. Així doncs, mentre duri l'estat d'alarma i les deixalleries estiguin tancades, s'ha d'evitar més que mai dipositar en aquestes àrees mobles i voluminosos. Una de les mesures que ha adoptat l'empresa de neteja del municipi des que es va decretar l'estat d'alarma, és la desinfecció d'aquestes zones d'aportació. El fet que s'hi trobin mobles i trastos en dificulta la desinfecció.

També es vol informar als ciutadans i ciutadanes del municipi que s'ha iniciat una desinfecció de les zones viàries on hi ha més trànsit de persones per tal de minimitzar el risc de contagi.

El regidor de Medi Ambient, Joan Basí, agraeix als treballadors i treballadores de Cenet la feina que estan fent i alhora demana, als veïns i veïnes del municipi, que respectin les mesures i es quedin a casa.