Riba destaca que Ara Repúbliques és la quarta força a l'Estat i "la principal alternativa al règim del 78"

ERC ha celebrat els tres eurodiputats que ha obtingut la candidatura Ara Repúbliques, conjunta amb EH Bildu, BNG i Ara Més. La cap de llista, Diana Riba, ha destacat que són la quarta força de l'Estat i "la principal alternativa al règim del 78". Tot i no haver obtingut el quart diputat que permetria l'accés directe de Tomàs Molina al Parlament Europeu, Riba ha anunciat que ho serà abans que acabi el mandat, un fet possible gràcies a l'acord entre les diferents forces que configuren l'aliança. No serà, però, abans d'arribar a l'equador del mandat, i ara s'analitzaran els resultats per establir en quin moment exacte es farà el canvi.