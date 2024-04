Conseller Mascort: «El decret no està pensat perquè hotels i particulars omplin les piscines»

Després de les crítiques d'alguns ajuntaments, que asseguren que no tenen marge per gestionar el cens de piscines que actuen com a refugis climàtics, el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, ha assegurat que el decret no està pensat perquè hotels i particulars omplin les piscines. "El decret intenta donar sortida a les demandes dels ajuntaments i està elaborat perquè els pobles sense piscina municipal puguin declarar com a refugi una piscina privada d'una casa de colònies o d'un centre esportiu que obri al públic", ha afirmat el conseller.

"De fet, la proposta va dirigida, sobretot, als municipis d'interior, que no tenen la costa", ha concretat. Mascort, a més, ha subratllat la importància d'incloure els refugis climàtics als plans de sequera municipals que alguns ajuntaments encara no tenen llestos: "Ho han de justificar molt bé i són els consistoris els que han d'arribar a acords amb els propietaris per regular les condicions".

Tot i els dubtes de diversos ajuntaments sobre què fer amb aquests casos complexos, el Govern mantindrà el decret tal com està i deixarà en mans de cada municipi la decisió sobre quines piscines són imprescindibles i quines no.