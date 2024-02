Els rodatges estan en auge a Barcelona, que acapara tres de cada quatre preses d’escenes de pel·lícules, sèries i anuncis a Catalunya. La capital acumula gravacions (7.164 permeses el 2022, l’últim any amb dades disponibles) i l’Ajuntament ingressa una recaptació creixent (537.090 euros el 2022, rècord fins ara), tot i que la tirada resulta de vegades una molèstia per als veïns, ja sigui per la saturació de filmacions entorn de la mateixa zona o per les exigències amb què el guió obliga a ocupar un carrer.

Pedralbes ha sigut un dels últims barris a sentir-se incomodat per un rodatge. Una de les seves artèries es va transfigurar en un bulevard parisenc amb la calçada i part de la vorera cobertes de terra batuda, com una pista de tenis de Roland Garros. L’ambientació es va deure a l’espot d’un cotxe de Renault que va aixecar pols i crítiques.

"Hi ha moltes gravacions, però mai havien sigut com aquesta. Aquesta vegada ha sigut insuportable", protesta el president de l’Associació de Veïns de Pedralbes, Lluís Sanglas. Explica que les escenes es van gravar diumenge passat, 11 de febrer, a la part alta de l’avinguda de Pedralbes, entre el jardí de la Creu de Pedralbes i el carrer de Cavallers. La via va canviar de nom per un dia: com a part de la decoració, uns rètols van passar a anomenar l’avinguda Rue des Acacias. Es tracta d’un carrer que hi ha en realitat a París i en el qual va residir l’aviador Roland Garros, que dona nom al cèlebre torneig de tennis.

Sanglas testifica que va atendre "moltíssimes queixes" d’habitants de la zona durant la jornada dominical en què les escenes es van enregistrar: "Van bloquejar el barri durant tot el dia. La Creu de Pedralbes va quedar tancada, i l’avinguda de Pedralbes, també. Havien d’acabar a les quatre de la tarda, però els veïns diuen que es van allargar més hores de les previstes. A part de tancar el carrer, hi va haver soroll i pols. Les terrasses van quedar plenes de terra batuda. Algun veí em va dir que va haver de rentar els gossos, perquè van quedar plens de pols".

L’ajuntament contesta que la gravació disposava de permís. Explica que l’equip de rodatge va començar a escombrar a l’hora prevista, però el vent que va bufar aquella tarda no va ajudar precisament i va allargar el tall del carrer més del previst.

Factura a la productora

Els treballadors van avisar que les ratxes aixecaven la terra i l’arrossegaven, cosa que va complicar les tasques perquè el tram quedés impol·lut. Van sol·licitar ajuda de la brigada municipal de neteja. El consistori afirma que es va enviar un equip, que encara va trobar rastre de la pols a l’avinguda l’endemà al matí. Es passarà factura pels serveis extraordinaris als responsables de la filmació. L’ajuntament afegeix que va rebre un parell de queixes durant la jornada. En tot cas, afegeix que es va complir amb la llicència.

Sanglas va exposar el malestar la setmana passada al consell de barri de Pedralbes. "Els cartells de l’ajuntament per anunciar filmacions són moneda de canvi al barri, però aquesta vegada s’hauria d’haver informat per carta que seria diferent –esgrimeix–. Un anunci significa tràilers i carpes que bloquegen els carrers. Ens va trucar un veí darrere l’altre perquè no podien sortir, tenien el carrer bloquejat".