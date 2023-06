El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, proposa endurir les penes per produir i vendre marihuana per frenar les "màfies" que es dediquen al seu cultiu a Catalunya. Segons ha defensat el conseller en una intervenció al Nueva Economía Fórum, Espanya té "un problema legal" per combatre la seva producció i comercialització perquè les penes per fer-ho són de tres anys, mentre que en altres països com França aquestes escalen fins als 10 anys. Així mateix, en relació amb la producció de marihuana, Elena ha assegurat que "calen canvis legislatius" per tal que no es penalitzin igual les ocupacions "socials", fetes per no poder pagar un lloguer, que les ocupacions "delinqüencials", fetes per instal·lar un cultiu.