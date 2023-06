Agents dels Mossos d'Esquadra de la comissaria de Figueres van detenir el dia 8 de juny, a Vilafant, un home i una dona de 56 i 52 anys, com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública, un delicte de defraudació de fluid elèctric i un delicte de tinença il·lícita d’armes.

El mes de maig la Unitat d’Investigació d’aquesta comissaria va tenir coneixement de l’existència d’una plantació de marihuana dins una finca situada en un paratge de la carretera GIP 5129, a la població de Vilafant (Alt Empordà).

Aquesta propietat, una parcel·la de 2.000 metres quadrats amb diversos immobles, un de principal utilitzat com a domicili i un d’annex, tenia una connexió fraudulenta a la xarxa elèctrica, de manera que no passava pel comptador de llum, i per tant, amb una evident defraudació de fluid elèctric.

La finca, envoltada per una tanca perimetral, tenia instal·lats a la part posterior de l’annex, i de forma rudimentària, diversos compressors d’aires condicionats en ple funcionament, així com totes les finestres tapades completament per ocultar l’interior.

Del resultat de la investigació, el matí del passat 8 de juny agents de la Unitat d’Investigació i de la Unitat de Seguretat Ciutadana de Figueres, juntament amb el Grup Especial d’Intervenció (GEI), membres del Grup de Subsòl i de la Unitat de la Canina, van dur a terme una entrada i perquisició.

En aquesta entrada es van detenir els propietaris de la finca, una parella, com a responsables d’aquest cultiu.

Dins la casa es van localitzar dues pistoles semiautomàtiques, dues escopetes, un subfusell automàtic, una escopeta de balins, una pistola de doble canó antiga i un revòlver. La majoria d’armes estaven ocultes dins un llit de canapè i dins diversos armaris.

També es va localitzar un sabre, una espasa, dues navalles i un puny americà acabat amb una fulla de ganivet. En les diverses estances es van intervenir fins a una totalitat de 370 cartutxos de diferent calibre.

Es van localitzar 465 plantes de marihuana i tots els estris necessaris pel seu cultiu. Els agents van comissar 84 focus amb transformadors i làmpades, 4 ventiladors, compressors i motors extractors i una bàscula de precisió.

Segons estimacions de l’Oficina Central Nacional d’Estupefaents del Ministeri de l’Interior la droga intervinguda estaria valorada en 74.548 euros.

Al detingut li constava a més una ordre de recerca, detenció i ingrés a presó.

Els detinguts, a qui els consten antecedents, van passar el dia 9 de juny a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Figueres qui en va decretar l’ingrés a presó per ell i llibertat amb càrrecs per a la dona.