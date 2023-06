Almenys quatre homes han rebut a trets a la Guàrdia Civil aquest matí a Darnius.

La policia s'havia desplaçat fins a l'Alt Empordà per fer un operatiu antidroga que tenia com a objectiu desmantellar un cultiu de marihuana i s'han trobat amb la sorpresa.

Els efectius antidisturbis de la Guàrdia Civil són els que s'han trobat amb la situació cap a un quart de set del matí quan anaven a assegurar l'entrada a la masia. Els individus els han disparat però ningú ha resultat ferit.

Les persones que han disparat són ciutadans serbis -amb antecedents per fets similars- que es trobaven a les instal·lacions on la policia considera que hi havia un cultiu de marihuana. Després de disparar, han fugit cap a una zona de muntanya en diversos vehicles.

Arran dels fets, s'ha alertat a totes les forces policials de la zona i juntament amb la Guàrdia Civil busquen els fugitius, com ha avançat El Caso i ha confirmat Diari de Girona del mateix grup editorial que Empordà.

La Policia Judicial de la Guàrdia Civil tenia previst fer l'entrada aquest matí a la masia.