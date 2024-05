Gastronomia i cultura s’uneixen en el 28è Triumvirat Mediterrani de l'Escala

L’Escala-Empúries torna, aquest dissabte i diumenge, a capbussar-se en el seu passat de la mà de la 28a fira grecoromana, popularment coneguda com el Triumvirat Mediterrani. Amb un programa volgudament participatiu, al llarg de dos dies, els visitants podran gaudir de tota mena d’espectacles, tallers i conferències, la majoria dels quals giraran entorn la gastronomia. Una de les grans novetats d’aquesta edició serà la recuperació del sopar romà, dissabte a la nit a la plaça Víctor Català. Totes aquestes propostes segueixen la línia estratègica actual de promoció turística, «d’unir gastronomia i cultura» amb la mirada posada al 2025 quan Catalunya commemorarà l’Any de la Gastronomia.

Al MAC-Empúries i la Platja es faran tallers. / Robert Carmona

La tècnica de Turisme de l’Ajuntament de l’Escala, Carme Formatjé, remarca l’organització d’una sèrie de tallers gastronòmics, que vinculen el menjar de l’antiguitat amb l’actualitat, dirigits a adults com a infants i que es fan tant al Museu d’Arqueologia de Catalunya-Empúries (MAC) com a l’Alfolí de la Sal. Alguns dels tallers tenen places limitades. Una altra proposta és una conferència a càrrec d’Aion Culinary centrada en les salses del passat, dissabte a les vuit del vespre, a l’Alfolí de la Sal, i l’experiència gastronòmica El peix blau cap a mar, diumenge al migdia, també a l’Alfolí. Aquesta proposta, per la que no cal inscriure’s però que està limitada a una cinquantena de persones, consistirà en una conferència amb dos tastets de peix blau, acompanyat de tres vins elaborats amb recipients especials que permetran entendre la conservació del vi al llarg de la història i connectant amb el consum de peix al llarg del temps. La proposta anirà a càrrec de la Gastronòmica, una empresa del Baix Empordà, i l’armadora i filla de pescadors Cristina Caparrós, qui lidera els projectes LaPlatjeta.net i Cap A Mar. Formatjé admet que tots aquests actes «permetran conèixer una mica millor l’evolució i trajectòria vinculada a la pesca, essent l’Escala un indret on es recull tot el tema gastronòmic enllaçat a un relat cultural». En aquest sentit, hi ha una sensibilitat especial, ja que «som conscients que la pesca és un sector amenaçat de desaparèixer davant la manca de relleu generacional, al mateix temps que és un actiu molt important per l’Escala».

La lluita de gladiadors és un clàssic que es manté. / Ajuntament de l'Escala

A banda de totes les activitats que s’oferiran, obertes a la participació dels assistents a la fira, el Triumvirat Mediterrani també destaca pels espectacles que es presenten «buscant un equilibri entre la part lúdica i cultural, que hi hagi un component de reconstrucció històrica», com assenyala Formatjé. Distribuïts entre els dos escenaris principals -el MAC-Empúries, dissabte, i la Platja i la Riba, diumenge- els visitants podran, per exemple, gaudir de les titelles Pompònia, Màxima, Emporiae i la roda de la fortuna amb Esther Artero o de la tradicional lluita de gladiadors amb Excalibur Teatre i la demostració de pilum i tècniques de combat ofensives i defensives.

De Blanes a Roma

En aquesta edició no faltarà tampoc la participació de la Legió V Macedònia I Cohort II Centúria de Blanes que ja dissabte visitarà el MAC-Empúries, matí i tarda, oferint un entrenament tàctic a diferents espais, entre ells el Fòrum Romà, i desfilada militar a la Platja. Diumenge també se’ls podrà veure al nucli històric de l’Escala amb el campament romà, explicant la vida quotidiana, fent entrenaments, tir amb l’arc amb nens o introduint al públic en la medicina romana. Val a dir que la secció de recreació històrica d’aquesta formació gironina va participar fa una setmana en una trobada a Roma quedant en segona posició. Els de Blanes, que donen suport al Triumvirat des de la primera edició, van ser l’única colla d’armats de Catalunya a participar en aquesta trobada a Itàlia.

A l’Escala també es podrà veure al Grup de Reconstrucció Històrica de Badalona, que oferirà demostracions de tallers i activitats sobre la vida quotidiana a l’antiga Roma, dissabte al MAC-Empúries i diumenge a la Platja, al nucli històric. Un altre grup que estarà present al Triumvirat serà Kuanum.

Visites guiades i mercat

Al llarg d’aquests dos dies, els visitants tindran l’oportunitat de gaudir de portes obertes al MAC-Empúries i de visites romanes guiades gratuïtes per conèixer alguns dels espais més destacats de les ciutats grega i romana de la mà dels seus antics habitants. Un altre al·licient serà el visionatge de l’audiovisual del Criptopòrtic de la Domus dels mosaics. Destacar també la gimcana Criatures mitològiques que es farà dissabte al matí a Empúries. Pensada com un joc de pistes i endevinalles per fer en família i per lliure per la ciutat grega, està adreçada a infants a partir de sis anys.

Ja al nucli històric de l’Escala, diumenge es desplegarà, des de les deu del matí fins les vuit del vespre, el mercat d’artesania i de productes naturals, amb parades molt seleccionades, a la Riba. Una de les propostes singulars, que oferiran els serveis educatius del MAC-Empúries, serà un taller infantil de pintura romana a càrrec d’Empordà Caterva.