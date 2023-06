La presidenta del Parlament, Anna Erra, s'ha reunit amb l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont a Waterloo i s'ha compromès a treballar perquè pugui "tornar lliurement" a Catalunya "el més aviat possible per recuperar plenament la normalitat institucional". A la reunió també hi han participat la presidenta de Junts, Laura Borràs, i el secretari general, Jordi Turull. Erra, que també és vicepresidenta del partit, ha explicat que ha volgut que la seva "primera reunió institucional" després d'assumir el càrrec de presidenta de la cambra fos amb Puigdemont "per reconèixer la seva tasca institucional i política a favor de la independència de Catalunya".

En unes declaracions difoses per Junts, Erra ha explicat que ha estat una "reunió de treball" on han analitzat la situació de la política catalana, "els propers reptes" de Catalunya i "les estratègies a seguir per culminar el mandat de l'1-O". A més, ha reiterat que treballarà des del Parlament "perquè es respecti la sobirania popular dels catalans i no hi hagi ingerències judicials en les tasques de les institucions catalanes". Això inclou, ha assegurat, "treballar per aconseguir que Puigdemont pugui tornar lliurement a Catalunya". A la trobada també s'ha parlat de la sentència que a principis de juliol ha d'emetre el Tribunal General de la Unió Europea (TGUE) sobre la immunitat de Puigdemont, les eleccions generals del 23-J i la presidència espanyola de la Unió Europea (UE).