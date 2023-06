L'alcaldessa en funcions de Girona Marta Madrenas serà la cap de llista de Junts a les eleccions espanyoles del 23 de juliol per la circumscripció de Girona. La també diputada al Parlament és l'única que ha optat al procés obert a Junts per escollir els seus caps de llista a la demarcació de Girona, com també ha passat a Barcelona, on Míriam Nogueras encapçalarà amb tota probabilitat la candidatura després que l'exconseller de la Generalitat Jaume Giró revelés a l'Agència Catalana de Notícies (ACN) que optava per fer-se enrere. Nogueras tampoc té cap altre rival que li disputi encapçalar la llista.

Madrenas era una de les figures que prenia força per substituir Laura Borràs com a presidenta del Parlament un cop inhabilitada i amb aquest moviment aplana el camí a la també batllessa en funcions Anna Erra, de Vic, per assumir el càrrec. Junts ha informat aquest diumenge que on sí se celebraran primàries amb diferents candidats és a les províncies de Tarragona i Lleida. A Tarragona s'han presentat dos aspirants, Josep Maria Cruset i Hèctor López Bofill, mentre que per a Lleida la militància haurà d'escollir entre Isidre Gavin, Joan Buchaca, Marta Gispert, Santiago Sàlvia i David Tavero. Des d'aquest dilluns i fins dijous els candidats podran fer campanya entre els militants i divendres, 9 de juny, hi haurà l'elecció dels caps de llista, segons el reglament de primàries aprovat per l'executiva de Junts.