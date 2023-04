El Govern ha signat un acord amb partits i organitzacions de periodistes per una campanya electoral lliure de discursos racistes i estigmitzadors de les persones migrades. ERC, Junts, PSC i Comuns s'hi han compromès, però ni Cs, ni Vox ni el PP l'han signat. En roda de premsa des del Palau de la Generalitat, la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, ha assegurat que hi ha unes "dinàmiques intencionadament destructives" en els discursos i que "el perill de l'auge del radicalisme és real". D'altra banda, la consellera d'Igualtat, Tània Verge, ha afegit que "aquesta ètica compartida" ha d'anar "més enllà" del període electoral. "Els drets humans no són un estadi a assolir, els hem de cuidar amb un treball constant", ha reblat.

El Govern ha assegurat que descarta qualsevol acord polític amb grups "d'extrema dreta antidemocràtics" i que amb aquest compromís pretén deixar-los "fora de l'esfera pública". "Els que estem aquí ens conjurem per actuar de manera contundent per les males praxis i les perseguirem", ha insistit Vilagrà. En la mateixa línia, la Consellera ha assegurat que "el món local és el més proper, confiable i transparent". Per tant, "a les eleccions municipals ens hi juguem molt", ha afegit. Al seu torn, Tània Verge, ha insistit que "assenyalar col·lectius és una pràctica feixista". "La llibertat d'expressió és incompatible amb els discursos xenòfobs i racistes", ha afegit. De la mateixa manera, Verge ha carregat contra els partits que no han signat l'acord. "Cal dir-ho ben clar. No ser avui aquí vol dir tot el contrari", referint-se a VOX, Cs i PPC. Vilagrà ha reiterat que per aquesta missió és "imprescindible" la cooperació amb els mitjans, "cabdals en la democràcia". Per aquest motiu, l'acord ha estat signat també pel Col·legi de Periodistes de Catalunya, el Sindicat de Periodistes de Catalunya i el Grup de Periodistes Ramon Barnils.