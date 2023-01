Candidats i candidates d’Esquerra Republicana de les comarques de Girona a les eleccions municipals s’han reunit aquest dijous amb la secretària general d’Esquerra Republicana, Marta Rovira, a Ginebra. Entre les quals hi havia l’alcaldessa de Figueres i cap de llista d’ERC per les municipals 2023, Agnès Lladó, i la regidora i candidata a Castelló d’Empúries, Anna Massot.

La trobada s’emmarca en les reunions que la secretària general va iniciar al setembre amb caps de llista d’arreu de Catalunya amb l’objectiu de compartir estratègies de cara a les eleccions municipals del mes de maig.

Rovira ha destacat que l’objectiu d’Esquerra Republicana de cara a les municipals del 2023 és "consolidar la victòria de les darreres municipals i continuar essent la primera força municipalista del país, tant en nombre de vots com en electes, també a les comarques gironines", manifesta la formació en un comunicat. Rovira s’ha referit a la demarcació de Girona “com un territori que és una representació sencera de tot el país, amb una gran potencialitat, amb reptes nacionals i infraestructures que donen servei a tot el país, que ens connecten i projecte cap a Europa”. En aquest sentit, també ha reivindicat la necessitat de la reobertura dels passos fronterers, tancats unilateralment per França des de gener del 2021.

L'alcaldessa de Figueres s’ha referit a la tasca feta durant l’actual legislatura des del govern liderat per ERC, "un projecte que ha portat estabilitat a la ciutat, ha resolt temes històrics, ha diversificat el teixit econòmic, així com ha donat oportunitats als més joves". De cara a les municipals, “presentem un projecte per a tothom, des del consens i des de l’estabilitat, sempre posant les persones al centre de totes les decisions”, ha conclòs Lladó.

Per la seva banda, la candidata a Castelló d'Empúries també ha fet referència als set anys i mig que porta ERC liderant el govern de Castelló d’Empúries, citant alguns dels avenços aconseguits durant aquests dos mandats. “Som un equip preparat, cohesionat que volem seguir treballant. Tenim l’experiència i l’energia necessària per fer-ho, sempre mirant pel benestar de les persones, però sense oblidar els reptes del nostre municipi”, ha declarat Massot.

La resta candidats i candidates que han participat a la trobada han estat Quim Ayats, cap de llista a Girona; Àngel Canosa (Blanes); Albert Ferràndez (Lloret de Mar); Enric Marquès (la Bisbal d’Empordà); Mònica Alcalà (Palafrugell); Jaume Butinyà (Banyoles); Chantal Pérez (Ripoll); i Miquel Reverter (Castellfollit de la Roca).

Rovira creu que no és cap "contradicció" que ERC es manifesti a les portes de la cimera i Aragonès sigui a la salutació

La secretària general d'ERC, Marta Rovira, no veu cap mena de "contradicció" en el fet que Esquerra es manifesti a les portes de la cimera hispano-francesa a Barcelona i el president de la Generalitat, Pere Aragonès, participi en la salutació. En una roda de premsa amb candidats i candidates de les comarques gironines a les eleccions municipals des de Ginebra, Rovira ha assegurat que, malgrat les crítiques, viuen la situació amb "absoluta normalitat". "Volem ser presents arreu i això ERC no ho viu com una contradicció sinó com una oportunitat", ha dit. "No tothom té la capacitat de mobilitzar la gent i tenir la valentia i la fermesa d'entrar a la cimera i dir als dos dirigents: Autodeterminació i amnistia" , ha afegit.

Rovira no ha entrat a valorar els xiulets i les escridassades que ha rebut el president d'ERC, Oriol Junqueras, durant la manifestació de la cimera però ha negat cap mena de "contradicció" entre la participació a la protesta. Al contrari, Rovira ho ha qualificat "d'oportunitat" per poder manifestar a la cimera el que ERC també manifesta al carrer, ha dit.

"Volem ser al carrer, a les mobilitzacions, per dir el que toca dir davant d'un govern espanyol i francès que ens limita i ens sotmet la nostra capacitat de ser com a país i progressar", ha afirmat. En aquest sentit, ha afegit que "i tant" que volen ser, també, en una la cimera que es fa a Catalunya per poder dir el que diuen "a fora": "Amnistia, fi de la repressió política, autodeterminació, referèndum i democràcia".

Sobre això, la líder d'ERC ha dit que no tots els partits tenen el poder de mobilitzar la gent i, alhora, la "valenta" i la "fermesa" d'entrar a la cimera per donar el mateix missatge.

D'altra banda, Rovira ha evitat pronunciar-se sobre el seu possible retorn a Catalunya i s'ha limitat a dir que ERC ha aconseguit la derogació del delicte de sedició però que ara "s'ha generat un camp de contradiccions", en clara referència a la posició de la fiscalia i l'advocacia de l'estat espanyol.

"Mentre nosaltres fem esforços per canviar les coses, els repressors continuen amb la mateixa voluntat de limitar els nostres drets. Quan tothom hagi opinat, nosaltres prendrem les nostres decisions i donarem la nostra", ha afirmat.