Una trentena d'eurodiputats demanen al president espanyol, Pedro Sánchez, i al seu homòleg francès, Emmanuel Macron, la reobertura dels passos fronterers. La petició s'ha fet a través d'una carta, que han impulsat els eurodiputats dels Verds Jordi Solé i François Alfonsi i el socialdemòcrata Eric Andrieu i han signat 31 membres de la cambra.

En una roda de premsa des del Parlament Europeu a Estrasburg, diversos eurodiputats i l'alcalde d'Espolla, Carles Lagresa, han denunciat la situació que es viu des de fa més de dos anys i han afirmat que el tancament "vulnera el dret europeu". Els parlamentaris esperen que la situació s'abordi aquest dijous a la cimera hispano-francesa que se celebrarà a Barcelona i que França "canviï d'actitud".

Nou clam per demanar l'obertura dels passos fronterers tancats des de l'octubre del 2020. Un grup d'eurodiputats han impulsat una carta –on s'hi han sumat una trentena de parlamentaris- per reclamar a Sánchez i Macron que abordin aquesta qüestió a la cimera d'aquest dijous i que França canviï de posició.

En una roda de premsa al Parlament Europeu, l'eurodiputat republicà Jordi Solé, Clara Ponsatí (NI), François Alfonsi (Verds/ALE) i Eric Andrieu (S&D), així com l'alcalde d'Espolla, Carles Lagresa, han denunciat públicament la situació i han demanat a la Comissió Europea que, d'una vegada per totes, es posicioni en un afer que, consideren, "vulnera el dret europeu" més "fonamental": el de la lliure circulació.

"Demanem al govern francès que els reobri immediatament, que no segueixi fent pròrrogues perquè entenem que, no només no és compatible amb el dret europeu, sinó que no estan justificats", ha dit Solé.

Per això, ha dit, demanen a Sánchez que sigui "més insistent i més eficaç" a l'hora de convèncer el govern francès que "canviï d'actitud" i els reobri.

Pel que fa al paper de la Unió Europea, ha demanat també que no només "interpel·li i dialogui" amb l'estat francès sinó que també "faci complir el codi de fronteres Schengen i aconsegueixi, a través de la pressió i utilitzant tots els instruments que té, que s'obrin".

En el mateix sentit, Ponsatí ha acusat la Comissió Europea de "deshinibició escandalosa" en aquest afer. "Si hi ha assumpte en els què han d'actuar són afer com aquest: transfronterers", ha dit. "Demanem acció", ha afegit.

Per la seva banda, Andrieu ha dit que la situació és totalment "inacceptable" i ha carregat contra el prefecte dels Pirineus Orientals, Rodrigue Furcy: "No ha estat gens respectuós amb el dret europeu". En la mateixa línia Alfonsi ha afirmat que es tracta d'una autèntica arbitrarietat per part de França.

Lagresa, en canvi, ha desgranat els inconvenients diaris que aquesta situació suposa per a la població que viu a banda i banda de la frontera i també els efectes que té en les relacions que històricament han mantingut els pobles de l'Albera. "És un sensesentit", ha afirmat.

Sobre la possibilitat de crear brigades policials mixtes per controlar els passos que continuen tancats i facilitar-ne la reobertura com aquest dimecres apunten El Punt i l'Independant, els eurodiputats han assegurat que no en sabien res però que, en qualsevol cas, això no justificaria mantenir la mesura "ni un dia més".

Més de dos anys tancats

França va tancar una vintena de passos fa més de dos anys. A Catalunya, la mesura incloïa el coll de Banyuls, el coll de Costoja, el coll de la Manrella, el camí d'Aja entre Palau de Cerdanya i Puigcerdà i la carretera de la Vinyola Enveig. Uns mesos després, al maig, van reobrir el pas entre Maçanet i Costoja però la resta s'han mantingut tancats, malgrat diverses iniciatives ciutadanes.