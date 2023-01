La secretària general adjunta i portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha confirmat que Esquerra participarà en les protestes independentistes contra la cimera hispanofrancesa del 19 de gener a Barcelona, per deixar clar que el procés independentista "no ha acabat" i "aquí no s'ha normalitzat res".

La cimera hispanofrancesa estarà presidia pel cap del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el president francès, Emmanuel Macron, i se celebrarà a Barcelona, per la qual cosa Catalunya albergarà per segona vegada aquesta reunió d'alt nivell entre els dos països des que van començar a celebrar-se el 1987.

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont va fer una crida a l'independentisme a unir-se i a mobilitzar-se en contra d'aquesta cimera, per "defensar al país davant uns il·lusos enterradors".

Preguntada sobre aquest tema en roda de premsa a Barcelona, Vilalta ha explicat que el seu partit s'hi "adhereix" i "participarà" en aquesta protesta. "Aprofitarem la cimera del 19 de gener per deixar clar que l'independentisme segueix viu i que seguirem defensant l'autodeterminació i l'amnistia", ha avisat.

Sense concretar encara quin serà el nivell de participació i quins representants d'ERC acudiran a les mobilitzacions, Vilalta sí que ha confiat que siguin el màxim de "transversals, obertes i inclusives", en ser preguntada sobre si confia que en aquestes protestes no es repeteixin esbroncs o crítiques al Govern i a ERC, com va ocórrer en la Diada de Catalunya o en el cinquè aniversari de l'1-O.

"Sempre hem reclamat unitat i fer pinya davant l'adversari, que és l'Estat espanyol. No entendríem que una convocatòria per recordar a l'Estat espanyol i al francès que aquí no s'ha acabat cap procés independentista acabi girant-se en contra del Govern. Això no hauria de poder passar", ha insistit.

Un dia després que el ministre de Presidència, Félix Bolaños, subratllés que la tensió que es va viure a Catalunya i Espanya el 2017 "ja avui és història" i el futur passa pel diàleg, Vilalta ha apuntat que el govern central "s'equivoca en la seva interpretació" i ha llançat un "missatge clar" als governs d'Espanya i França.

"S'equivoquen els que pensen que l'independentisme ja ha desaparegut o que hi ha una situació de normalitat a Catalunya", ha dit. "Aquí no s'ha adormit res, no s'ha acabat, no hi ha normalitat. Aquí no hi haurà situació de normalitat fins que no acabi la repressió política i puguem decidir lliurement el nostre futur".

Junts també participarà en la protesta i carrega contra Bolaños

El portaveu de JxCat, Josep Rius, ha anunciat que la seva formació també participarà en la protesta contra la cimera hispanofrancesa de Barcelona, una manifestació que Junts "ha celebrat".

"Sánchez volia organitzar, juntament amb Macrón, un funeral del procés i li ha sortit el tret per la culata amb aquesta convocatòria unitària. Aquesta trobada és un menyspreu cap a la majoria independentista que hi ha al Parlament", ha assegurat Rius en una roda de premsa a la seu del partit.

En la roda de premsa, Rius ha titllat de "ximple, irresponsable i ignorant" el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, que ahir va donar per acabat el procés sobiranista i va assegurar que la tensió que es va viure a Catalunya i Espanya el 2017 "ja avui és història".

"No treballen pel retrobament, sinó per l'escarni, la humiliació i la repressió", ha afegit Rius.