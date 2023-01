L'ANC, Òmnium Cultural i el Consell per la República (CxR) impulsen una mobilització davant la cimera hispanofrancesa que encapçalaran a Barcelona el 19 de gener els presidents del govern espanyol i francès, Pedro Sánchez i Emmanuel Macron. Les entitats fan una crida perquè la concentració sigui "ampla i oberta" i ja s'hi ha sumat l'AMI, el CIEMEN, la Intersindical-CSC i la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC). Les entitats critiquen que el govern espanyol hagi dit que vindrien a Barcelona per a "certificar la fi del procés". I consideren "una provocació, una fantasia i una falsedat" aquesta trobada "tenint en compte que no s'ha donat cap solució política al conflicte i que hi ha encara representants del moviment a l'exili".

La mobilització es farà davant d'allà on se celebri la trobada, una dada que encara no s'ha fet pública. Les entitats han informat que els pròxims dies es farà una roda de premsa unitària per avançar els detalls de la convocatòria.

L'Assemblea, Òmnium i el CxR apunten que encara hi ha independentistes a l'exili i 500 persones pendents de judici per causes relacionades amb el referèndum. A més, asseguren que la voluntat d'independència està "més viva que mai" i que tant Espanya com França "reprimeixen" la nació catalana, la seva gent i la seva cultura. Per això volen que la concentració sigui "un clam per la defensa del català i de la immersió lingüística educativa" i inclourà les demandes de la Catalunya Nord.

Puigdemont

L'expresident del Govern Carles Puigdemont ja va cridar a la mobilització per al dia de la cimera divendres. "Han treballat per desmobilitzar i trencar la unitat, que han estat dues grans eines per defensar Catalunya davant d’un Estat que ens discrimina i ens perjudica pel fet de ser catalans", va escriure en un missatge des del seu compte de Twitter. I va demanar "unir-se" per a defensar Catalunya "davant d'uns il·lusos enterradors".