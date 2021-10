El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha celebrat aquest dissabte des de Donostia la declaració d'Aiete de l'esquerra independentista basca, que considera "valenta" i "sincera". El republicà ha destacat que s'aposti "pel camí de la pau i el respecte a la vida" i que s'hagi expressat "el dolor causat per l'acció armada". "Constatem que el País Basc segueix també un camí pel que sempre hem apostat nosaltres: el del diàleg, la negociació i l'acord per la resolució del conflicte polític", ha defensat Junqueras.

Una delegació d'Esquerra Republicana encapçalada per Junqueras, i formada també per Raül Romeva, Carme Forcadell, Dolors Bassa i Montse Bassa és a Donostia aquest dissabte per participar a la manifestació convocada per SARE per reclamar la fi de la política de dispersió dels presos bascos.