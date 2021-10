Nascuda de la necessitat social que el confinament per covid-19 va posar damunt la taula, l’empresa Bleta ha guanyat el primer premi de la sisena edició d’Emprenedoria Social impulsat per Barcelona Activa amb la seva tablet que s’adapta a la gent gran.

La filosofia de producte de Bleta és crear una tablet amb especificacions, pantalla i so que compleixen amb les necessitats dels seus usuaris, i els tracti com adults sense paternalitzar-los. Per això adapta el disseny de la interfície per facilitar les funcions que qualsevol usuari pot demanar d’una tablet, en comptes de limitar les funcions disponibles preveient que no en serà capaç.

Apropar la tecnologia a aquells que tenen barreres digitals per usar-la només pot fer-se empoderant-los amb la simplicitat i ajudant-los a usar més funcions progressivament perquè puguin fer allò que li demanarien a una tablet.

Bleta es va fundar per un grup d’enginyers electrònics amb el lideratge de la CEO Isabel García amb la missió de reduir les barreres d’accés digitals al món de la tecnologia que encara existeixen per la gent gran.

El projecte va començar durant la primera onada de pandèmia Covid-19 creant la campanya #Acércales de donació de dispositius a hospitals i residències de gent gran perquè poguessin contactar amb els seus estimats durant el confinament. Després de gestionar més de 650 dispositius a 54 centres sanitaris, residències i escoles, els demanaren una solució amb tablets de fàcil ús por la gent gran i els seus cuidadors.

Amb aquest propòsit desenvoluparen Bleta, fent diverses proves pilot i venent la tablet a residències i particulars. Participar en el programa d’ajuda al creixement de startups Emprenedoria Social de Barcelona Activa ha suposat una gran ajuda en formació, mentoria i fer contactes amb altres projectes de gran valor social. Amb el suport del programa plantejaren el Pla d’Empresa i de Finançament per tirar endavant el projecte com a empresa constituïda amb peus ferms.

La tablet Bleta està disponible a la venda a la pàgina web de l'empresa i compta amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona i TellMeWow, entre d’altres. També pot adquirir-se com a lloguer amb opció a compra a través de la plataforma Yakk.

