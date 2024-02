Si hi ha un acte emblemàtic en el Carnaval de Roses és l’arrossada popular del darrer dia, el dilluns, jornada declarada festa local i on s’apleguen unes dues mil quatre-centes persones, quasi totes les colles del poble i qui els vol acompanyar. Enguany, segurament, encara serà més especial perquè, com confirma la regidora de Cultura i Festes, Sílvia Ripoll, el patró de pesca jubilat, Andreu Rodríguez, el Boque, de 72 anys, qui ha capitanejat aquest vaixell durant els últims anys i abans també havia ajudat als anteriors caps de cuina, no podrà continuar al timó per motius de salut.

L’arrossada es fa, a partir de la una del migdia, al pavelló municipal d’esports, un escenari que el porta acollint des de fa uns quants anys. Ripoll admet que no s’han plantejat canviar-lo de lloc o retornar-lo a l’aire lliure, davant la plaça Sant Pere, com es feia antigament, o al moll pesquer, com va passar el 2022 per qüestions de la covid. Les raons són «les inclemències del temps». També hi ajuda que al pavelló es disposa de tots els serveis necessaris per atendre milers de persones.

Preparar l’arrossada requereix molta organització. Els estris i els materials els proveeix l’Ajuntament, però la feina la posen els voluntaris, entre trenta i quaranta persones, que estan disposats a tallar i netejar les verdures, el peix i el marisc in situ. La carn habitualment ja els hi arriba preparada. Tot seguit es classifica entre les grans peroles, quatre en total. L’arròs se sol fer amb foc de llenya i no en fogons. El secret de l’èxit, asseguren els cuiners, és sempre «anar pas a pas». Per poder assistir a l’arrossada, cal adquirir el tiquet prèviament. Les colles ho poden fer a les Oficines de Turisme. La resta hi poden accedir el mateix dilluns 12, a dos quarts d’onze del matí, al pavelló. El preu és de 5 euros. Hi ha opció d’arròs per a persones veganes. Només cal portar el plat, el got i els coberts.

Enterrament de la sardina

El mateix dilluns, però a la tarda, es farà el seguici mortuori del difunt Rei Carnestoltes qui ja haurà consumit les hores de diversió. A banda de cremar-lo, s’enterrarà la sardina, amb un acte a la platja de la Perola. Cal dir que aquest tancament de la festa inclou un petit espectacle pirotècnic.