L’Armentera va tancar l’any 2022 amb 1.053 habitants, segons l’Idescat. Una població més o menys estable, que manté el seu perfil agrícola i que ha sabut créixer amb moderació pel que fa a les segones residències i l’allotjament turístic. Desconeixem si algun armenterenc preveu celebrar el Carnaval d’enguany vestit de carbassonet, l’apel·latiu afectuós que reben els habitants d’aquest poble, però el que sí que és segur és que, aquest diumenge, 19 de febrer, l’Armentera sumarà convidats en una festa tant tradicional com estimada.

«El Carnestoltes de l’Armentera, amb la seva multitudinària sopa, ens ajuda a cohesionar el poble, com també ho fa cada any la Fira de la Poma. Són dues activitats molt nostres, que ens estimem molt i que mobilitza molta gent voluntària», explica la regidora de Festes, Meritxell Ibarz.

L’activitat té, a més, un component solidari envers l’escola Fluvianets, ja que la seva Associació de Famílies d’Alumnes (AFA) és la que gestiona el bar del dinar popular, la qual cosa li permet recaptar fons per a les activitats que promou durant el curs.

«El nostre Carnaval començarà al matí, amb la rua de disfresses. Sortirà des de la plaça de Catalunya fins a arribar a la pista poliesportiva», afegeix Ibarz. Els participants desfilaran pel carrer Pompeu Fabra, el carrer Nou i la carretera de l’Escala acompanyats amb el ritme febril de la Tramuntakada.

La sopa del poble forma part dels àpats de llarga tradició a l’Empordà. La regidora recorda que «ni la guerra civil la va aturar, però sí que ho va fer la Covid per raons que tots coneixem. Abans en deien sopa, perquè s’hi posava una mica de tot, amb els productes que oferia la gent del poble. Des de fa uns anys, és una gran arrossada que preparem a l’escorxador, netejant el peix i la carn i preparant tots els condiments per al diumenge. Des de l’Ajuntament, agraïm la col·laboració de totes les persones voluntàries que ajuden a fer-ho possible».

L’arrossada se servirà a les dues del migdia, a la mateixa pista poliesportiva, és gratuïta per a tothom, però cal portar gots, plat, coberts i una bona cadira per seure. Meritxell Ibarz destaca que «aquesta és també una festa de retrobament de les famílies, és molt important».

Coincidir amb Sant Pere té avantatges

Sovint hi ha qui creu que la rivalitat entre pobles no té fronteres. Ha passat durant anys amb el futbol, en molts indrets. La proliferació de fires sectorials a la comarca també va crear rivalitats, però hi ha hagut enteses destacables, com la de Terrades i Llers, que van acordar celebrar la Fira de la Cirera en dies diferents. Per Carnaval, amb menys marge, les coincidències són moltes. L’Armentera i Sant Pere Pescador celebren l’arrossada el mateix diumenge, i totes dues són multitudinàries, una coincidència considerada positiva per ambdues parts, ja que així es facilita que la gent es reparteixi.