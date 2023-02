Un any més, Llançà celebra la nova edició del tradicional Carnaval. Aquest any, després de dos anys de restriccions, es retorna a la rua i a les activitats amb normalitat.

El municipi arrenca la festa de les disfresses aquest cap de setmana 17, 18 i 19 de febrer, la qual, enguany «es durà a terme en la seva màxima esplendor, després de dos anys consecutius marcats per les restriccions de la pandèmia», exposa la regidora de festes de Llançà, Elsa Rodríguez i, a més, els actes podran celebrar-se a la carpa, com s’ha fet sempre i no només a l’aire lliure com han hagut de ser les edicions passades.

Rodríguez garanteix que «continuem amb el mateix format de cada any». D’aquesta manera, el divendres 17 de febrer, els infants de l’escola Pompeu Fabra, i la llar municipal, obriran el Carnestoltes amb una cercavila ambientada en el cap de Creus i acompanyada de música. L’endemà, el dissabte 18 de febrer, a partir de les tres de la tarda, el pàrquing del port de la vila concentrarà totes les carrosses, de manera que a les quatre es pugui iniciar la rua infantil que arribarà fins a l’envelat, lloc on s’aturarà. Allà, Xaranga Damm-er acompanyarà l’ambient musical i també, Tresca i la Verdesca tocaran música per als més petits.

La mateixa nit del dissabte tindrà lloc la rua adulta. El punt de partida de les carrosses serà al mateix pàrquing del port, a les deu de la nit, tot i que el recorregut no prendrà l’inici fins a dos quarts d’onze. El trajecte serà el mateix que l’infantil, finalitzarà a l’envelat de les Esplanes on s’estarà esperant l’actuació de la Dammershow. Després d’aquesta, la nit procedirà de la mà d’un DJ. Tanmateix, es disposarà d’un Punt Lila a l’abast al llarg de la nit, amb l’objectiu de sensibilitzar, prevenir i abordar possibles comportaments masclistes que es puguin desenvolupar al lloc.

No obstant això, infants, joves i adults no són els únics que gaudiran d’aquesta festivitat i diversió entre disfresses i cercavila pels carrers del nucli urbà, sinó que els usuaris del Centre de Dia també formaran part de les activitats del Carnestoltes. Així doncs, al llarg d’aquesta setmana prepararan una festa temàtica i el mateix divendres, els avis i àvies seguiran a peu de carrer la rua organitzada per l’escola i la llar, per veure la desfilada dels nens i nenes. Quan acabi, tornaran al centre «on tindran preparat un photocall» i, qui ho vulgui, «podrà fer-se fotos i ballar», diu la regidora.

En continuïtat de les tradicions del Carnaval, no faltarà el Ranxo Popular, qui oferirà el darrer àpat conjunt amb un estofat de vedella, pa i vi, a l’envelat de les Esplanes, a preu popular de 3 euros per persona.