Amb 14 carrosses, 8 del poble i 6 de fora, 900 persones participants en la rua i milers la segueixen com a públic, sobretot «si el temps acompanya», el de l’Escala és un dels carnavals més importants de l’Alt Empordà. Ho és tant per la nombrosa participació com per la seva llarga tradició, però Rafel López el defineix sobretot com «un carnaval molt familiar». El regidor de Promoció i Acció Cultural de l’Escala explica que «en fer el carnaval el diumenge al matí tenim un ambient molt familiar, amb pares i fills que es disfressen junts per participar en la rua o per venir a veure-la». Després d’uns anys molt complicats per la pandèmia, «amb restriccions, ajornaments i canvis per esponjar la gent en el recorregut», López destaca que aquest Carnaval és el del «retorn a la normalitat».

Quan se celebra el Carnaval 2023 a l'Escala? La programació del Carnaval de l’Escala s’allarga durant tres dies. Del dissabte 18 de febrer al dilluns 20. El dissabte, «el dia més pensat per a la mainada» apunta López, les activitats comencen a tres quarts de quatre de la tarda amb la concentració a la plaça Víctor Català per a la Cercavila Infantil. Aquesta, a càrrec de Batuskids, començarà a les quatre des la mateixa plaça i passa pels carrers Enric Serra, Del Mar, Del Port i l’avinguda Ave Maria per acabar a la plaça de les Escoles on, a dos quarts de cinc, hi ha prevista la xocolatada popular. A les cinc, en aquest cas a la sala polivalent, hi ha el Ball Infantil de Disfresses amb els Atrapasomnis. En el mateix espai, però en aquest cas a dos quarts de dotze de la nit, serà el torn del Ball de Disfresses amb DJ RKO i Tutú Keké. L’endemà, diumenge 19 de febrer, és el dia fort amb la Gran Rua de Carnaval. La concentració de carrosses és a les deu del matí a l’aparcament de Can Parals per començar a moure’s a les onze. Després d’uns anys on la pandèmia va obligar a reformular els recorreguts, aquest cop la rua recupera el seu traçat més clàssic pel front marítim i la zona de la platja, avinguda Girona, avinguda Ave Maria, passeig Lluís Albert, Port d’en Perrís, La Punta, La Platja i carrer Enric Serra. A les dues del migdia, hi ha el Dinar de Colles de Carnaval a la sala polivalent Municipal i, tot seguit, Ball de Disfresses amb l’Orquestra Mitjanit. A la mitja part del ball, es farà el repartiment de premis de la Gran Rua de Carnaval. Finalment, el dilluns 20 de febre, el Carnaval de l’Escala acabarà amb un dinar de germanor a la sala polivalent. «Qui vulgui que se’l porti». El dinar serà a la una del migdia i cal apuntar-se a la barra de la sala polivalent durant els balls de Carnaval del dissabte 18 i el diumenge 19. El preu de la cadira és de 3 euros. Després del dinar, a les tres de la tarda, hi haurà bingo, jocs musicals i ball amb la Disco Mòbil Sons. Llegeix tota la informació del Carnaval a l'Alt Empordà en aquest enllaç.