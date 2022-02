El Carnaval és una festa popular que té unes tradicions que es celebren des de fa molts de segles. Vols saber quines són?

Dijous Gras o Llarder

El Carnaval comença fort el dijous gras, anomenat així perquè és un dia força calòric. Per Dijous Gras és tradició menjar botifarra d’ou, truita de botifarra i coques de llardons, tot i que també són benvingudes la cansalada i qualsevol producte a base de carn de porc. Dijous Gras també es tradició fer concursos de truites. La idea és agafar forces de cara a la Quaresma.

Carnestoltes, el rei dels Poca-soltes

Les festes de Carnaval tenen un rei, un personatge grotesc i peculiar conegut com a Carnestoltes, tot i que té molts noms i se’l coneix de moltes maneres arreu de Catalunya. Burleta, sarcàstic i lliure, el primer que fa en arribar és llegir el pregó de les festes, en el que ridiculitza els poders fàctics del poble. A vegades, l’esperit de la festa és una reina, un ninot o fins i tot un ésser inclassificable.

Balls i rues de Carnaval

Durant el Carnaval es fan molt balls i desfilades festives arreu de Catalunya. Destaquen els Balls de Gitanes al Vallès, el Ball de Confits, que en realitat és una desfilada, o el ball del tio tio, una mica més esbojarrat i que es fa amb foc.

Per Carnaval es fan també rues i desfilades, algunes satíriques, on predomina la burla política. A banda, es fan rues de lluïment, on les comparses ballen mentre ensenyen les seves disfresses.

Mort de Carnestoltes, vetlla i enterrament

Després de tants dies d’excessos, Carnestoltes mor. En alguns llocs és jutjat i ajusticiat, en d’altres, cau malalt. En molts casos se’n fa vetlla i fins i tot, deixa un testament. En tot cas, existeix una curiosa tradició que n’assegura el retorn i que consisteix a enterrar en un lloc secret, a vegades es guarda dins un Museu, una part del cos de sa majestat: el braç o el nas o el vestit.

L’últim pas de la comparsa és l’Enterrament de la sardina, que es fa el Dimecres de Cendra i és el darrer dia del Carnaval.