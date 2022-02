És hora de disbauxa i les escoles engeguen la setmana més alegre del curs: ha arribat el Rei Titus i les seves consignes. Tot i la millora de la situació epidemiològica, molts municipis com Castelló d'Empúries o l'Escala han decidit, per precaució, ajornar la festa de carnaval per més endavant. Així i tot, la majoria de centres educatius de la comarca han programat la setmana d'acord amb el tradicional calendari escolar i rebre a sa majestat Titus (o Carnestoltes), ajustant sempre les activitats a la situació sanitària de la Covid-19.

Aquest personatge, conegut també perquè encapçala el regnat dels poca-soltes, porta una llista de consignes que tothom ha d'obeir cada dia lectiu de la setmana. Aquest curs, el Carnaval escolar va del 21 fins al 25 de febrer. Fa uns dies que les escoles ja han difós les consignes del Rei Carnestoltes a través de les seves xarxes socials i pàgines web perquè puguin arribar a tothom. A més, la situació sanitària del coronavirus no ha permès arribar a sa majestat de forma presencial a totes les escoles. Com és el cas de l'escola Empúries de l'Escala, que reben la visita d'una reina (i no un rei) Carnestoltes, i enguany han conegut les seves consignes a través d'un vídeo. A altres escoles, com la de Cabanes, la tasca de comunicar les consignes no l'ha fet sa majestat sino que s'ha encarregat l'alumnat de sisè. View this post on Instagram A post shared by Escola de Cabanes (@escolacabanes) Cada centre té les seves ordres però totes són amb l'objectiu de divertir-se i gaudir de la setmana del carnaval. Però, com són aquestes consignes? Agafem un exemple de l'escola Josep Pallach de Figueres, diuen així: El Dilluns mudat aniràs i davant de tothom triomfaràs.

mudat aniràs i davant de tothom triomfaràs. Si d'esportistes Dimarts voleu anar aixequeu-vos del llit, equipeu-vos i a jugar.

voleu anar aixequeu-vos del llit, equipeu-vos i a jugar. El Dimecres un pentinat molt divertit portaràs i al mirall tu no et reconeixeràs.

un pentinat molt divertit portaràs i al mirall tu no et reconeixeràs. El Dijous un pijama t'has de posar i així ben calent podràs estar.

un pijama t'has de posar i així ben calent podràs estar. El Divendres a l'escola ens disfressarem i tots junts al circ ho celebrarem!