Un centenar d'estudiants de 3r d'ESO de l'institut el Pedró de l'Escala han recollit 22 kg de brossa i plàstics que hi havia al mar. La recollida forma part del projecte educatiu La Mar de Net de la iniciativa Pesca Neta. La neteja es va fer en només mitja hora a la platja del Rec del Molí de Sant Martí d'Empúries. Després de recollir totes les deixalles es van classificar en funció del tipus de residu que era. La recollida era la clausura d'una jornada en què hi va participar la Fundació per a la Creativació, la Confraria de Pescadors de l'Escala i la Fundació CRAM. Al llarg de les ponències, els alumnes van poder entendre la importància de reduir residus plàstics per preservar la biodiversitat marina.

Aquest divendres el projecte es traslladarà a l'Estartit (Baix Empordà) amb els alumnes de 5è i 6è de primària de l'escola Portitxol. La Federació Territorial de Confraries de Pescadors de Girona i la Fundació per a la Creativació volen conscienciar als infants i joves sobre la contaminació que hi ha al litoral gironí a través del projecte educatiu La Mar de Net. L'objectiu és que els pescadors puguin explicar quina tasca fan i com els dificulta la feina la presència de plàstics en el mar. Per això els pescadors estan portant a terme diverses iniciatives per retirar la brossa de l'aigua. A partir d'aquí, els infants i adolescents poden pensar projectes i iniciatives que es puguin aplicar en el seu municipi per reduir l'impacte humà i protegir el medi marí. El projecte compta amb el suport del Departament d’Acció Climàtica, Acció i Agenda Rural i els Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP).