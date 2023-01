Catalunya passa un moment crític per l’avanç de la sequera. En aquests moments, segons les últimes dades disponibles, les reserves hídriques catalanes amb prou feines arriben al 30% de la seva capacitat. Fa just un any, estaven al 60%. Els últims deu anys, per aquestes dates, el més ‘normal’ era tenir més de 500 hectòmetres cúbics acumulats. Ara, en canvi, amb prou feines es voregen els 200. La situació és tan crítica que s’ha hagut d’activar un pla per reforçar la xarxa de «producció artificial» de recursos hídrics a partir de dessalinitzadores i plantes de ‘regeneració’ d’aigua.

Relacionades Groenlandia vive las temperaturas más cálidas de los últimos mil años