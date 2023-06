El cos sense vida d'Inmaculada, la teleoperadora morta el 13 de juny passat durant la jornada laboral , va estar prop de dues hores a l'oficina sense que ningú donés l'ordre de parar de treballar. Immaculada tenia 56 anys i feia quinze al grup Konecta, una gran empresa —més de 12.000 empleats— que ofereix serveis d'atenció al client i telemàrqueting a terceres companyies. Va morir d'un infart. Els metges del Samur van intentar reanimar-la després que es desplomés, però no ho van aconseguir.

"Va caure a terra abans de la una de la tarda", explica Miguel Ángel Salinas, delegat de prevenció de riscos laborals de CGT a l'empresa, que va anar més tard al lloc dels fets. "A la una i quart es va certificar la mort. Però fins a les tres de la tarda no es va desallotjar l'oficina. Els responsables de la campanya haurien d'haver indicat a la resta de treballadors que es retiressin, però no ho van fer. No hi va haver ordre de desallotjar".

Dos dies després del succés, el sindicat va denunciar públicament que els encarregats de l'oficina van dir als treballadors que continuessin agafant trucades amb el cadàver al costat. "El servei prosseguia com si res", diu el comunicat. Tot i això, continua, "algú repetia insistentment: som un servei essencial". El text de CGT reprodueix missatges de Whatsapps de treballadors confusos, com "està tirada a terra i nosaltres agafant trucades".

El call center on va morir Inmaculada és a la sisena planta d'un enorme edifici d'oficines al barri de San Blas, a Madrid. La morta atenia trucades per a una companyia elèctrica . "No són trucades gaire amables", continua Salinas. "Són reclamacions de persones a qui s'ha tallat el subministrament". En aquest tipus d'empreses, el teleoperador treballa connectat a un telèfon per on entren trucades i no té opció de desconnectar. Per falta d'una ordre clara i per por de represàlies, molts treballadors van continuar amb la seva tasca. Altres simplement es van quedar en xoc.

"Jo ho deixaria en que no es va donar l'ordre de parar de treballar", afegeix Álvaro García, portaveu d'UGT, sindicat que també ha fet un comunicat en què destaca el seu "malestar i indignació per la lamentable actuació" de l' empresa . "S'ha dit que es va obligar els treballadors a continuar, però alguns han sortit després a dir que ningú els va obligar".

Els delegats de CGT van arribar a l'oficina cap a les dues, uns 45 minuts després que se'n certifiqués la mort. "El que nosaltres vam denunciar", diu Loreto Márquez, també delegada de CGT i present a l'escena, "és que quan vam arribar i vam dir que calia desallotjar la sala, els responsables ens van dir que era un servei essencial i que no es podien desconnectar. Aquí va saltar la indignació. Ens vam posar en contacte amb la tècnica de prevenció de riscos de l'empresa, ens va demanar que esperéssim que ella arribés i allà, durant aproximadament una hora, la gent va continuar agafant trucades".

A les tres, finalment, la responsable de riscos laborals de l'empresa va donar l'ordre de desallotjar. El cos va estar a l'oficina fins a les quatrede la tarda tocades, quan els serveis funeraris de Madrid van anar a retirar-lo. La policia, diuen els consultats, hi va ser present en tot moment.

EPE, del mateix grup editorial que Empordà, s'ha posat en contacte amb Konecta, que no va respondre a una sol·licitud d'informació. D'acord amb les fonts consultades, Konecta ha reconegut l'infart d'Inmaculada com a accident laboral. L'endemà, va enviar als treballadors un email, "en to políticament correcte", segons UGT, lamentant els fets. Aquest dilluns, quan la notícia s'ha viralitzat a les xarxes socials i ha saltat a les televisions, els empleats dels call centers de la zona —el de Konecta no és l'únic— admetien no saber gaire més que el que havien llegit a la premsa.

"La pregunta és si els van obligar a seguir agafant trucades. Jo no ho sé, perquè treballo a la competència, però per com funcionen aquestes empreses em crec que sí" , diu una treballadora mentre fuma a la porta de l'edifici. Tot just esclatar el COVID, Konecta va ser notícia per no complir amb les mesures de seguretat als seus centres de treball a Madrid . Per part seva, els sindicats s'han reunit per demanar l'elaboració d'"un protocol" per si es torna a donar un cas similar.