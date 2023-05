A l'hora d'escombrar hi ha coses que, a vegades, costen un xic més del que semblen en un inici. Per exemple és complicat tenir l'escombra a punt i perfecte per al seu ús. No és estrany que una vegada que has acabat la neteja de tota la casa et trobis que l'escombra està plena de pelusses. I per més que la sacseges per la finestra no hi ha manera que quedi sense les pelusses. Però existeix un truc: n'hi ha prou amb utilitzar una pinta. Una vegada acabis d'escombrar utilitza la pinta perquè marxi tota la pelussa i la pols que ha quedat atrapada.

Però existeixen més trucs en relació amb l'escombra. Un altre truc és el de posar sal al feix de pues de l'escombra. El motiu és que la sal té propietats que la converteixen en un purificador natural, la qual cosa es tradueix que és més eficaç per acabar amb els gèrmens i bacteris que poblen les superfícies de les llars. Barrejar aquests dos productes Perquè aquest truc funcioni i sigui efectiu, es necessita barrejar la sal amb vinagre i aigua en una galleda i submergir l'escombra durant uns minuts. Un cop submergida, les pues haurien d'estar mullades. Posteriorment, un cop comencis a escombrar, la brutícia hauria de sortir amb molta més facilitat. Aquesta barreja també es pot emprar en altres activitats com la neteja d'aigüeres, forns, microones o utensilis de cuina.