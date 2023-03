«La meva estimada Joana: Van ser gairebé vuit anys de molt amor, carinyo. Respecte i cures mútues. En particular els últims anys. Al teu costat sembla més fàcil i agradable. Tu i els meus fills, Dani i Victoria, va ser el millor que em va passar en la meva vida. Junts hem crescut des del dia en què ens vam conèixer». Així comença la carta de comiat de Dani Alves (39 anys) a Joana Sanz (29 anys), escrita de pròpia mà, des de la seva cel·la, i difosa aquest dimarts, en exclusiva, en el programa ‘Y ahora Sonsoles’.

La missiva és la resposta del futbolista, que està complint condemna per una agressió sexual el mes de desembre passat, a la petició de divorci de fa unes setmanes de la model canària. En el text expressa les seves ganes de «continuar lluitant».

«Comprenc el dolor que està causant la injusta situació que estem vivint i entenc que no hagis pogut suportar tota aquesta pressió»

L’internacional brasiler rememora també els temps viscuts amb la mare dels seus fills: «Des del primer minut en què vam iniciar una vida en comú ens vam acompanyar tots aquells anys, enfortint-nos i mimant un la vida de l’altre», continua.

«Lamento la teva decisió»

Sobre el tema del divorci, assegura: «Ara, en aquests difícils moments, lamento la teva decisió i anhelo que la vida ens doni una altra oportunitat de tornar a estimar-te. Comprenc el dolor que està causant la injusta situació que estem vivint i entenc que no hagis pogut suportar tota aquesta pressió».

Aprofita l’ocasió també per continuar defensant la seva innocència: «Els fets dels quals se m’acusa són aliens a mi i als valors que han guiat la meva vida: l’amor, el respecte i l’esforç. Jo continuaré lluitant com he fet sempre, creient en mi amb el suport i la confiança dels que sabeu qui realment soc».

La seva encara dona, Joana Sanz, no ha acudit a la tele per respondre, sinó tal com va avisar, ho ha fet a través del seu perfil d’Instagram.

«Sembla que a uns els va allò de les exclusives, però d’altres continuen sent fines i elegants. ¡Continuem treballant, la meva gent!», ha remarcat la model a través de les seves stories.