El pastisser del mundialment famós restaurant El Celler de Can Roca, juntament amb els seus germans Joan i Josep, fa anys que fan parlar. Ara, però l'atenció s'ha centrat en la seva veu recuperada. Des d'ahir l'Instagram del pastisser Jordi Roca treu fum pels milers de suports que ha rebut des que va anunciar que ha aconseguit trencar el silenci que li va provocar una lesió al coll. En el seu compte personal va publicar un vídeo on el pastisser català agraeix a tothom la seva preocupació i assegura que s'està recuperant satisfactòriament i que "el millor està per venir".

Des d'entitats molt populars com el Girona FC, a cuiners reconeguts com Nandu Jubany o Miquel Antoja o el pastisser Gustavo Sáez, passant pel famós còmic Florentino Fernández o altres personatges populars com Andreu Buenafuente.

Més de 26.000 m'agrada en menys d'un dia

La seva veu era probablement una de les aclamades de tota la rebosteria mundial. Però fa uns anys es va apagar. Les xarxes socials cremen amb la notícia que Jordi Roca tindran una segona oportunitat per parlar. El pastisser ho ha aconseguit a base d'exercicis i ho considera un èxit increïble. "Soc l'home més afortunat del món", diu en els vídeos. I així li han reconegut els més de 26.000 seguidors que en menys de 24 hores han volgut sumar-s'hi a la bona notícia i li han deixat la seva felicitació enforma "m'agrada" al compte @jordirocasan, des d'on va donar l'agradable sorpresa.

La distonia, el seu calvari

Jordi Roca, una de les peces fonamentals de l'èxit del Celler de Can Roca, està patint un calvari amb una malaltia neurològica rara: la distonia. Aquesta afecció li ha eixamplat el coll i l'ha deixat sense veu. Sembla que la bona notícia no només l'ha fet feliç a ell mateix, sinó que són molts els seguidors i les seguidores dels Roca que s'han omplert de goig.

Gracias a ti!! Ti ti ti! 🫶😘 https://t.co/jZIQSFiqsC — Jordi Roca Fontané (@jordirocasan) 16 de marzo de 2023

"Ara no callo"

"Estic eufòric, molt content, ara no callo". Així de feliç s'ha mostrat Jordi Roca en una entrevista aquest dijous al matí a El món a RAC1, només 24 hores després de recuperar la veu. El pastisser d'El Celler de Can Roca ha recordat també en una conversa amb Jordi Basté com, durant molt de temps, l'afonia "era una obsessió". "Quan feia poc que m'havia passat, em vaig obsessionar molt, perquè no ho entenia, em semblava impossible", ha explicat el pastisser, que subratlla que moltes de les persones que tenen distonia acaben amb depressió.

Però, finalment la veu ha tornat. Ha estat progressiu, a batzegades, però dimecres al matí en va prendre consciència: "Estàvem repassant coses amb els germans i uns col·legues sobre un llibre que estem fent d'El Celler, i fent bromes anava tornant la veu. Llavors en Joan em va dir: 'Et sento molt millor, Jordi'. Des d'ahir que estic que no callo".

Una cançó per la seva dona

"Fa temps que li dic a la meva dona que, quan estigui bé, li cantaré una cançó. Ara estoy en ello", ha confessat Roca, que, tot i això, matisa que l'afonia mai el va afectar a l'hora de cuinar. "Les postres han sortit igual de bé o millor, i he tingut més temps per pensar-hi", ha assegurat.

Jordi Roca ha superat un autèntic periple per tornar a parlar. "No et garanteixen res; no sabia si la recuperaria", ha rememorat el xef.