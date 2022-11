«El Grifeu de Llançà és una institució del nostre esport i avui ho ha tornat a demostrar amb un acte immillorable», així s’expressava a peu de pista, diumenge al migdia, l’actual vicepresident de la Federació Catalana de Bàsquet, Xavi Santaló, després d’haver assistit a l’homenatge que acabava de rebre el veterà exjugador, entrenador i directiu Joan Pacareu Granollers.

Un homenatge que va tenir tots els ingredients de les grans ocasions i en el qual no van faltar personatges de talla internacional, com els exjugadors internacionals Nino Buscató i Jordi Bonareu, amics personals de Pacareu. També hi va participar un altre mite, Emiliano Rodríguez, president d’honor del Reial Madrid de bàsquet, el qual va testimoniar el seu reconeixement a la figura de l’homenatjat a través d’un vídeo, ja que la salut no li va permetre desplaçar-se des de la capital. Després de la presentació dels equips el Grifeu es va descobrir el rètol que dona el nom de Joan Pacareu al pavelló municipal de Llançà. Després, els veterans del Barça i el Joventut van disputar un partit amistós davant d'un públic que omplia les grades del recinte.