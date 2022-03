La mateixa definició de l'esport ho diu tot. No es parla d'esquí pirinenc, sinó d'esquí alpí quan se cita la disciplina esportiva que agrupa diverses modalitats com el descens, el supergegant, el gegant o l'eslàlom. I, des de sempre, la serralada dels Alps ha estat la dominant a l'hora de programar qualsevol competició internacional que suposés lliscar-se sobre la neu amb unes taules per a deixar clar qui era el més ràpid com a home o dona a l'hora de lliscar-se i buscar la pancarta d'arribada.