A diversos indrets de la costa empordanesa s'han pogut veure grups de banyistes que han volgut estrenar el nou any 2022 amb una capbussada. Aquest ha estat el cas de la platja Nova de Roses, on un centenar de persones han entrat a l'aigua per seguir la tradició iniciada fa vuit anys per tres veïnes, Maria Teresa Saénz, Teresa Seseras i Antònia Morales. La banyada ha aixecat molta expectació.

El matí s'ha aixecat emboirat però amb la mar plana. A Cadaqués, a la plata d'Es Llané, també s'ha repetit la mateixa imatge.