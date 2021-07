L'Ajuntament de Figueres ha iniciat els treballs de millora de les voreres i cruïlles de vuit espais pròxims a centres educatius per a fer-los més segurs. Els primers treballs s'estan fent al carrer Composito Serra, entre l'Institut Narcís Monturiol i el Col·legi Salvador Dalí, i al carrer dels Fossos, davant de La Salle. L'alcaldessa Agnès Lladó i el vicealcalde Pere Casellas, acompanyats per l'arquitecta municipal Itziar Carrera, han visitat avui l'estat de les obres d'aquests dos espais. "Treballem per fer una ciutat més amable i més segura, pensant en les persones", han explicat. Aquest projecte afecta sis espais més de la ciutat d'entorns escolars i es preveu que el darrer estigui acabat a finals de desembre.