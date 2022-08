Esteve Malé Calvo ara mateix és més conegut per tothom com El fruiter de TikTok i, en el seu perfil @esteve_male.fruiter, es presenta com «el fruiter simpàtic i divertit!». La seva influència creix dia a dia, com ho demostra el fet que està a punt d’arribar als 10.000 seguidors. Fer vídeos forma part de la seva feina, com també ho pot ser tallar síndria, col·locar patates, tomates o albergínies als expositors o atendre els clients de la botiga.