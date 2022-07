Mostres de rebuig "a les polítiques de mort" per la tragèdia a la frontera de Melilla, on el 24 de juny es van registrar més de 30 víctimes mortals. Les entitats socials de l'Alt Empordà han sortit al carrer per expressar "dolor i ràbia". L'1 de juliol s'ha fet una concentració a la plaça Josep Pla de Figueres.