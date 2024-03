Uns 130 funcionaris s'han aplegat a les portes del centre penitenciari Puig de les Basses de Figueres per fer un minut de silenci en record de la cuinera assassinada per un pres a Mas d'Enric. Una setmana després els fets, els sindicats han convocat concentracions en record de la víctima a totes les presons i quan faltaven pocs minuts per les dotze del migdia, els treballadors de la presó de Figueres han sortit per participar-hi. La convocatòria ha acabat al crit de 'Per la Núria' enmig d'aplaudiments.