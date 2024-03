Uns 130 funcionaris del Puig de les Basses fan un minut de silenci per la cuinera morta a Mas d'Enric

Uns 130 funcionaris s'han aplegat a les portes del centre penitenciari Puig de les Basses de Figueres per fer un minut de silenci en record de la cuinera assassinada per un pres a Mas d'Enric. Una setmana després els fets, els sindicats han convocat concentracions en record de la víctima a totes les presons i quan faltaven pocs minuts per les dotze del migdia, els treballadors de la presó de Figueres han sortit per participar-hi. La convocatòria ha acabat al crit de 'Per la Núria' enmig d'aplaudiments.

El responsable d'UGT de Presons al centre, Jorge Fernández, diu que les protestes continuaran: "Seguirem aquí fins que les coses canviïn o fins que puguem parlar amb altres interlocutors". I insisteix que "la consellera de justícia, GemmaUbasart, i el senyor Armand Calderó no són interlocutors vàlids".

En aquest sentit, recorda que aquest mateix dimecres hi ha hagut noves agressions a Ponent i que "ahir mateix" a la presó de Figueres hi havia un sol funcionari en un taller que aplegava més d'un centenar d'interns amb "eines perilloses". "Fa uns dies Justícia es va comprometre a posar més personal de vigilància i ja ho està incomplint", assegura Fernández.