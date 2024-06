Aquesta és la tàctica que bars i restaurants fan servir perquè gastis més diners

Alguna vegada has anat a un bar o un restaurant, has demanat una tapa i t’has adonat que hi sobra o falta una unitat que fa impossible una repartició equitativa amb els teus amics o familiars? Passa amb les croquetes, les gambes i les mandonguilles i fins i tot amb els talls i daus d’embotit. És una pràctica que treu de polleguera, però té una raó de ser: així els establiments venen més racions. A més, darrere d’aquesta forma de fer, que s’evidencia més en les franquícies, hi ha un truc i és matemàtic.

El sector de la restauració fa servir una regla numèrica que es basa en l’ús de nombres primers a l’hora de servir les tapes i les racions. Segur que deus recordar de l’escola que els nombres primers són tots aquells superiors a 1 i que només són divisibles per 1 i per si mateixos. És a dir, són el 2, el 3, el 5, el 7 i l’11. Si et fixes en la pròxima ració que et serveixin, és molt probable que hi trobis una tapa senar.

La regla inversa

Una regla que, d’altra banda, pot ser a la inversa. És a dir, en el cas que el nombre de comensals no sigui parell, sinó senar, els establiments solen servir quantitats semblants. D’aquesta manera es repeteix el mateix ‘conflicte’ i la quantitat a repartir mai és igual i algú es queda amb ganes de més.

Així, a fi d’equilibrar el sobrant que falta o que queda, els consumidors tendeixen a demanar més menjar i, per tant, els bars i els restaurants venen més. Si no hi ha un cambrer simpàtic que entengui la situació, faci ús de l’amabilitat i compensi la quantitat servida, hi ha una altra opció: aplicar la tàctica de la forquilla i el ganivet. En altres paraules, dividir l’última unitat, la de la vergonya, perquè tothom en pugui gaudir.