Age Proteom, el sèrum antioxidant de nova generació que alenteix l'envelliment de la pell

Age Proteom està elaborat amb una fórmula revolucionària i innovadora que permet alentir l'envelliment de la pell, mentre reforça i protegeix el proteoma. El producte suposa una fita de la cura facial, a l'hora d'alentir el pas del temps i permetre que els consumidors obtinguin resultats excel·lents.

NAOS (Bioderma, Institut Esthederm i Etat Pur), present a més de 100 països, va obrir el camí a la cosmètica activa, integrant la biologia en els productes cosmètics. La companyia posseeix un enfocament científic pioner: l'ecobiologia, segons la qual, la pell és un ecosistema únic a preservar i s'han d'usar els mecanismes naturals per reforçar-ne la conservació i el manteniment.

Experts en la cura de la pell

Cada cop és més freqüent que les persones confiïn en els dermatòlegs a l'hora de definir la seva rutina de cura facial. Els professionals, com a experts en la cura de la pell, són un excel·lent company a l'hora de fer recomanacions sobre tractaments estètics, que ajudin a alentir el pas del temps i obtenir resultats amb garanties.

En paraules de Cristina Batres, farmacèutica i col·laborada de NAOS: “totes les pells necessiten un antioxidant per evitar que les cèl·lules s'oxidin i es facin malbé pel sol, l'estrès, la pol·lució, la llum blava o altres agressions externes”.

Age Proteom / Age Proteom

Age Proteom compta amb resultats clínicament provats. És un producte recomanat pel gremi de dermatòlegs, per aconseguir un envelliment de la pell dues vegades més lent, gràcies a la innovadora fórmula del sèrum.

És molt important fer servir productes que tinguin una eficàcia clínica provada mitjançant estudis clínics. Age Proteom compta amb nombrosos estudis in vitro, ex vivo i amb un estudi clínic realitzat en 55 dones. Després de 6 mesos utilitzant el sèrum Age Proteom, al matí i a la nit, es va observar una millora a la pell pel que fa a arrugues, lluminositat, fermesa densitat i uniformitat” Dra. Paula Aguayo — Dermatòloga i col·laborada de NAOS

Un descobriment mundial: l'origen de l'envelliment és el proteoma

El proteoma és el conjunt de proteïnes que els éssers humans tenen al cos. Constitueix el segon component principal de l’organisme humà després de l’aigua. Dins l'estructura de la nostra pell, trobem elements tan coneguts com el col·lagen, l'elastina o les queratines. Qualsevol alteració de les proteïnes esmentades pot tenir impactes sobre la qualitat de la pell, arribant a repercutir en cinc signes de l'edat relacionats entre si: arrugues, lluminositat, fermesa, densitat i uniformitat cutània.

“Si protegim el proteoma, estem protegint aquestes proteïnes i preservant la qualitat de la pell durant més temps, mantenint-la més jove”. Dra. Paula Aguayo

La protecció del proteoma presenta una importància cabdal, ja que, a partir dels 20 anys, la pell comença a produir menys col·lagen, cosa que dona lloc a línies d'expressió i arrugues a la cara. Com a previsió, és important establir una rutina relacionada amb la cura facial, realitzada durant els matins i les nits, una vegada s'hagi complert aquesta edat. Es recomana emprar Age Proteom als matins, com a antioxidant després de la neteja, i a la nit, moment en què farà la funció de reparador, després del tònic o loció emprada.

Un antioxidant de nova generació

Age Proteom té a l'esquena una investigació biotecnològica de més de 12 anys i va ser llançada al mercat fa un any. Segons els millors farmacèutics i dermatòlegs, el nou i premiat sèrum és la millor solució davant de l'envelliment cel·lular, ja que és capaç d'alentir el procés, alhora que actua, per primera vegada, en el proteoma de la pell, anant més enllà del genoma, gràcies al seu mecanisme de “xaperona antioxidant”. La patent posseeix una eficàcia superior als antioxidants de referència que existeixen al mercat actualment.

No es tracta únicament d'un producte antiedat, AGE PROTEOM™️ és un sèrum de longevitat cel·lular ja que ha demostrat endarrerir el grau d'oxidació de les proteïnes i per tant l’envelliment de la pell Dra. Marta Vilavella — Dermatòloga i col·laboradora de NAOS

El batejat antioxidant de nova generació permet potenciar l'habilitat d'autoreparació de la pell. El sèrum protegeix l'elastina de la dermis dels principals factors ambientals adversos, aconseguint sempre resultats excel·lents. A més, accelera considerablement la reparació de les lesions d'ADN.

D'una manera revolucionària, Age Proteom alenteix l'envelliment, en protegir les proteïnes de la pell contra la carbonilació, provocada en els éssers humans per la llum blava, els rajos ultraviolats i la contaminació per partícules.

Age Proteom es troba a la venda a farmàcies, parafarmàcies, centres d'estètica i a El Corte Inglés; en un format de 30 ml a un preu de 95 euros per unitat. L'antioxidant s'uneix a l'àmplia gamma de productes d'alta qualitat per a la cura de la pell, especialitzant-se en tractaments per prevenir i tractar els signes de l'edat, així com una gamma icònica de solars antiedat i antitaques, desenvolupats per Institut Esthederm.