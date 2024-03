Quin supermercat que ha abaixat més els preus dels productes essencials?

El preu dels aliments sempre està en vista de tots i és que, constantment i des de fa uns quants anys, el preu està pujant constantment. Les guerres i la falta de producció per l'escassetat d'aigua, entre altres, estan fent encarir constantment el preu dels aliments. Per fer front a aquests problemes, el Govern va prendre diverses mesures temporals com eliminar l'IVA dels preus essencials o reduir els preus de certs aliments indispensables per a viure. Avui us portem un dels supermercats que ha fet una baixada de preu a 1.000 dels seus productes per fer més senzill el consum familiar.

Actualment, hi ha moltes persones i famílies que han hagut de canviar la seva rutina alimentària amb el que això comporta. Substituint aliments de qualitat per aliments que poden arribar a ser molt perjudicials per a la salut si no se'n fa un consum responsable. Així doncs, hi ha certs supermercats que han volgut facilitar l'accés a aliments com el peix o l'oli, que s'han encarit moltíssim, amb diverses ofertes i baixades de preu permanent.

Baixada de preu en aliments bàsics

Carrefour arriba a 1.000 productes amb baixada de preu permanent. La companyia va començar l'any amb reduccions en 500 articles de marca pròpia d'alimentació, líquids, drogueria, perfumeria i nadons, i ara afegeix en una segona baixada nous articles com ara productes frescos i marques de fabricant. Els clients poden gaudir de descomptes superiors al 20%.

Aquests són els aliments que han baixat de preu permanentment

Dins dels productes frescos es pot trobar pa, ous, verdura, peix i carn. La companyia també incorpora oli, un producte sensible a la cistella de la compra, a fi de fer accessibles els millors productes per a totes les famílies. En aquesta segona onada s'han ampliat les categories d'alimentació amb arròs, mongetes, llenties, tonyina, xarcuteria, cereals o iogurts i s'hi incorporen categories noves per cobrir les necessitats de tota la família amb productes sense gluten, sense sucre i, fins i tot, productes per a mascotes.

Altres productes rebaixats

Carrefour també inclou productes de marques de fabricant i reforça amb aquesta nova baixada el compromís perquè els seus clients no hagin d'escollir entre preu i qualitat a l'hora de fer les compres. Aquesta reducció de preus se suma a altres mesures d'estalvi ja existents com els avantatges d'El Club Carrefour el programa de fidelització més gran de la distribució espanyola i milers de productes en promoció cada dia.