Vols viatjar en avió i que no et cobrin les maletes?

Arriba el bon temps i la Setmana Santa està a la cantonada; així doncs, ja has pensat on anar de vacances? Viatjar, gaudir i desconnectar són tres essencials de les vacances. Tot i que, per a fer-ho, has d'estalviar durant tot l'any. Cada vegada tot és més car i viatjar amb avió també. El problema en si no és del bitllet, però sí de l'equipatge. Actualment, en moltes companyies ja no t'entra una maleta de mides estàndard. Ara, només t'entra una bossa de mà, equivalent a una motxilla d'escola. Així doncs, com puc fer per estalviar a l'hora de viatjar en avió? T'expliquem com estalviar amb les maletes.

Avui dia es poden comprar bitllets d'avió molt econòmics, només cal estar pendents de les ofertes que llencin les companyies aèries i ajustar les dates, ja que hi ha dies més barats que altres. El problema de comprar un bitllet d'avió econòmic sorgeix amb els sobrecostos que apliquen algunes companyies aèries per reservar el seient contigu o per facturar equipatge.

Viatjar amb motxilla pot ser una de les solucions per evitar que el preu dels bitllets s'encareixi massa. Tot i això, si no queda més remei que facturar les maletes, hi ha una alternativa viral per viatjar gratis amb equipatge.

Aconsegueix estalviar-te sobrecostos de més. / @FREEPIK

Com viatjar gratis amb equipatge?

A les xarxes socials es poden trobar una infinitat de trucs per evitar pagar per l'equipatge. Un d'ells és el que comparteix Paula Brux (@bruxpaula) al compte de TikTok i consisteix a comprar bosses a les botigues Dutti Free per ficar la roba a dins i fingir que són compres que s'han fet a la terminal de l'aeroport.

L'autora d'aquest vídeo que s'ha tornat viral assegura que viatjar amb roba dins de bosses de plàstic només li ha costat 20 cèntims. Una quantitat molt allunyada dels 30 euros que volia cobrar la companyia aèria amb la qual viatjava per l'equipatge.

Els comentaris de la resta d'usuaris d'aquesta xarxa social no s'han fet esperar i hi ha passatgers que alerten que aquest secret viral per viatjar de franc amb les pertinences pot causar més d'un maldecap. Hi ha usuaris de TikTok que expliquen que hi ha companyies aèries on se sol·licita el tiquet i es revisen les bosses amb les compres.