El període d'estiu 2023 començarà el 21 de juny a les 16:58 h, segons l'Observatori Astronòmic Nacional de l'Institut Geogràfic Nacional i, acabarà el 23 de setembre, tenint una durada d'uns 93 dies. Sabies que l'estiu és l'estació més llarga de l'any?

La durada de les estacions

L'hivern s'inicia el 21 de desembre i dura uns 88 dies

s'inicia el i dura uns La primavera comença el 20 de març i dura uns 92 dies

comença el i dura uns L'estiu s'inicia el 21 de juny i dura uns 93 dies

s'inicia el i dura uns La tardor comença el 23 de setembre i dura 89 dies

Quant durarà el Sol a l'estiu

El Sol sortirà el 21 de juny a les 6:17 h i a les 21:28 h s'amagarà fins a l'endemà.

Les temperatures per aquests tres mesos

Segons l'AEMET aquest estiu pujarà la temperatura entre un 10 i un 60% a la meitat Est del país i a la meitat Oest la temperatura pujarà entre un 20 i un 50%; així doncs, les temperatures seran molt més altes del que ens tocaria. Tot i això, com el temps varia contínuament, és molt difícil fer una predicció 100% encertada, ja que, el canvi climàtic i els seus efectes estan provocant constants canvis en la temperatura, les prediccions i els fenòmens atmosfèrics.

Tot i que, les temperatures pujaran, també s'espera que a Catalunya la possibilitat de precipitacions per aquest estiu sigui d'entre un 20 i un 50%. I si mirem el mapa per tot Espanya, les pluges es mantindran però de forma més baixa, tot i que, les altes temperatures faran que l'aigua de la pluja s'evapori ràpidament i que els nostres embassaments i rius no s'emplenin com s'espera; per aquest motiu és tan important fer un ús responsable de l'aigua perquè la sequera extrema encara està per arribar.