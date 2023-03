Hi ha taques que són rebels, com deia algun anunci de fa uns anys, i que són especialment difícils de treure. Per exemple, sempre s'ha parlat de les taques de vi o xocolata, que si no es tracten a temps i de forma efectiva es queden ben enganxades a la roba i treure-les pot ser tot un suplici.

I les de tomata no es queden enrere perquè són d'aquelles complicades i, sobretot, si hi ha nens a casa es pot convertir en un veritable problema. Ara bé, només si no se sap com treure-les.

A més a més, la tomata és difícil en totes les seves formes, textures i sabors: fregit, natural, triturat, concentrat, quètxup... Per això, sempre s'aconsella que quan hi hagi tomata al foc s'hi posi una tapa, a foc mig o baix perquè salta molt i, a part, cuinar amb roba vella o que no ens faci pena que s'embruti.

Depèn del teixit

El primer que hem de tenir en compte és que, encara que posis la peça de roba ràpidament a la rentadora i amb aigua calenta just en el moment de la taca, no t'assegures l'èxit de que la taca desaparegui, el que significa que és necessari fer un tractament abans que passi per la rentadora per aconseguir la seva eliminació definitiva.

També és necessari conèixer el tipus de teixit perquè hi ha productes que són molt efectius però que poden destenyir o fer malbé la roba, per la qual cosa serà pitjor el remei que la malaltia.

Si la peça de roba és de cotó, el primer que s'ha de fer és retirar tota la tomata que es pugui amb una cullera, baieta o cotó. Just després, posarem la peça de roba en aigua freda, també hi pots afegir amoníac. Això només ho pots fer si la roba és blanca. En el cas que la peça de roba sigui de color, posa-hi alcohol de farmàcia de 96º. Frega a mà i en acabat, posa la peça a la rentadora. I quan abans facis això, molt millor perquè la taca no s'adhereixi a la roba.

Si la peça és de lli o d'espart és necessari fer una barreja de llet amb sal. La llet estovarà i la sal actuarà com a abrasiu natural a l'hora de netejar. En el cas que la peça sigui de seda, haurem d'utilitzar cotó o bastonets amb aigua calenta i amoníac o vinagre blanc i barrejar, però si la taca ja està resseca, deixa la peça en remull amb aigua freda i alcohol.

I finalment, si el teixit és de llana, al ser especial també se la tractarà d'una manera diferent. En aquest cas, s'utilitzaran dos ingredients que són imprescindibles en qualsevol casa: llimona i sal. Hem d'esprémer la llimona per treure el suc, diluir-lo en aigua i afegir sal per tal que ho faci abrasiu i al fregar a mà aconseguirem arrossegar la tomata.