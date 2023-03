L'arribada de Setmana Santa ens porta a recuperar els grans clàssics d'aquestes dates i, entre ells, no pot faltar una de les tradicions més especials, les 'torrijas'.

És temps de recuperar la recepta més tradicional de la família o d'innovar amb noves formes de preparació d'aquest dolç aliment, que serveix tant per menjar durant l'esmorzar, el berenar o com a postres.

Si vols preparar 'torrijas', però no disposes de temps, et portem la solució: una recepta per cuinar-les utilitzant un microones i que quasi no et portarà temps i et permetrà degustar-les amb tot el seu sabor.

No et perdis ni un detall dels passos que t'ajudaran a ser el millor amfitrió d'aquesta Setmana Santa amb el dolç més típic, ple de tradició i de sabor.

Ingredients:

Pa (dur)

1 ou

250 ml de llet amb llimona i canyella

30 g de sucre

5 g de mantega

Preparació: