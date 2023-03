@Mercadona Una vergüenza lo de vuestros bastoncillos. Casi me quedo sin oído uno de las dos puntas no tenía suficiente algodón para cubrir. Espero no haberme hecho nada en el oido, esto es hasta denunciable. Para que tenéis un control de calidad? Pregunto. 😡😡😡😠😠😡😡 pic.twitter.com/NzF7xRg5cG