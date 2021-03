"Josep", amb participació de TV3, també s'imposa al Tokyo Anime Award Festival

Josep, el film dirigit per Aurel que compta amb la participació de TV3, ha guanyat el premi a millor pel·lícula al TAAF, Tokyo Anime Award Festival. Aquest festival de llargmetratges i curtmetratges d'animació, que arriba aquest any a la vuitena edició, té com a objectiu contribuir a la promoció de la cultura i la indústria de l'animació internacional, així com descobrir i desenvolupar nous talents en aquest camp.

El film de debut d'Aurel homenatja la figura del dibuixant i exiliat republicà Josep Bartolí, així com la de tots aquells que van haver de fugir d'Espanya durant l'època més fosca de la història recent.

El llargmetratge compta amb les veus protagonistes de Sergi López, Bruno Solo i Sílvia Pérez Cruz. La cantant n'ha compost també la banda sonora i n'interpreta el tema principal, "Todas las madres del mundo", basat en un poema de Miguel Hernández.



Continua la suma de guardons

La pel·lícula ha estat un èxit de taquilla a França i no para de recollir premis. Els més recents han estat el premi a millor cinta d'animació al Premis César, recollit la setmana passada; el premi Louis Delluc a la millor òpera prima, un guardó atorgat per la crítica francesa; els premis a millor pel·lícula animada i millor música per a la seva compositora Sílvia Pérez Cruz, dels Premis Lumières, i el guardó com a millor cinta d'animació als Premis del Cinema Europeu, atorgat al desembre.

Anteriorment, ja havia aconseguit reconeixements al Festival Internacional de Cine de Guadalajara, a Mèxic, on va ser premiat com a millor llargmetratge d'animació; al Festival de Cine Inèdit de Mèrida, on va rebre el premi a millor pel·lícula; a l'Athens International Film Festival, on va guanyar el premi a millor guió i el premi del públic; al Festival War On Screen, que se celebra a Châlons-en-Champagne, a França, va aconseguir el premi del jurat; al Festival Film Fiction Historique, que se celebra a Plaisance-du-Touch, també a França, va rebre el premi del públic; al Namur Film Festival, de Bèlgica, va guanyar el premi Bayard especial del jurat; el Festival de Cine d'Albacete li va atorgar el premi pel·lícula jove i a la Seminci, Semana Internacional de Cine de Valladolid, va rebre el premi a la millor direcció.

El film ha participat en molts altres festivals, on destaca el segell de la secció oficial del Festival de Canes i la seva presència als Premis Goya, al Zurich Film Festival, al Festival de Cine Español de Tolosa de Llenguadoc, al Tallinn Black Nights Film Festival i al REC Festival Internacional de Cinema de Tarragona.



Sinopsi

Febrer, 1939. Aclaparat per l'onada de republicans que fugen de la dictadura de Franco, el govern francès opta per confinar els espanyols en camps de concentració. En un d'aquests camps, dos homes, separats per un filat de punxes, es fan amics. Un d'ells és en Josep Bartolí, un dibuixant que lluita contra el règim de Franco. L'altre és un gendarme francès que l'ajuda a sobreviure fins que aconsegueix escapar a Mèxic, on coneixerà Frida Kahlo.