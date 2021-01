Duel romànic entre Sant Climent de Taüll i Sant Pere de Rodes, al tercer capítol de "Batalla monumental"

L'església de Sant Climent de Taüll i el monestir de Sant Pere de Rodes de l'Alt Empordà, seran els escenaris de la "Batalla monumental" que s'emetrà aquesta nit a les 22.50 a TV3. El tercer capítol del programa, amb Roger de Gràcia com a mestre de cerimònies i amb Candela Figueras i Ivan Medina com a reporters, es lliurarà entre dos dels conjunts arquitectònics més valuosos del romànic català. L'objectiu, aconseguir ser el monument favorit de Catalunya.

La Candela viatjarà fins a la Vall de Boí per defensar l'església de Sant Climent de Taüll, refugi dels murals més importants de la cultura catalana, i l'Ivan remuntarà els revolts de la Costa Brava per arribar al monestir de Sant Pere de Rodes, la joia arquitectònica més sofisticada de l'Alt Empordà. Disposats a fer el que calgui per defensar el seu monument, la Candela i l'Ivan aprendran oficis medievals, com ara pintar al fresc amb la tècnica del tremp d'ou o a cantar com els monjos benedictins del segle XII.

Amb testimonis i arguments sobre la taula, l'audiència haurà de decidir quin dels dos monuments passa a la gran final en aquest duel medieval, a través de les xarxes socials del programa.

El programa

Les restes arqueològiques d'Empúries i de Tàrraco, el castell de Miravet i el castell de Cardona, l'església de Sant Climent de Taüll i el monestir de Sant Pere de Rodes, la Pedrera i el Recinte Modernista de Sant Pau, el monestir de Santes Creus i el de Poblet, i la Seu Vella de Lleida i la Catedral de Girona són els dotze monuments que competeixen a "Batalla monumental". El programa, que consta de vuit capítols, enfronta castells contra claustres, jaciments contra amfiteatres o monestirs contra hospitals, tot divertint els espectadors, involucrant-hi gent del territori, descobrint històries increïbles i joies desconegudes.

El popular comunicador Roger de Gràcia, que actualment dirigeix i presenta "Estat de Gràcia" a Catalunya Ràdio, és el mestre de cerimònies d'aquesta batalla singular, en què es presenten dos monuments i se'ls posa cara a cara. Els reporters Candela Figueras i Ivan Medina viatgen en paral·lel a cada localització: cada un ha de buscar les millors armes i històries per fer que el seu monument sigui el guanyador de cada programa, per mitjà dels vots dels espectadors.

En aquest programa és l'audiència qui decideix el guanyador de cada setmana votant-lo a través de les xarxes socials de @BatallaTV3 a Instagram, Twitter i Facebook.