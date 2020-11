Netflix estrena la minisèrie espanyola «Los favoritos de Midas»

Netflix acaba d'estrenar la minisèrie Los favoritos de Midas, ambientada al Madrid actual a partir d'una història inspirada en el relat curt de Jack London, The Minions of Midas. Víctor Genovés, un influent empresari, pateix un estrany xantatge: si no accedeix a pagar una forta suma de diners, els autoanomenats Minions of Midas mataran una persona a l'atzar en un lloc i una data assenyalats, afegint una nova víctima periòdicament fins a aconseguir l'objectiu. La minisèrie està protagonitzada per Luís Tosar i dirigida per Mateo Gil.